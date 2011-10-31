Президиум Совета по борьбе с коррупцией соберется в декабре - Дворкович

Помощник президента РФ Аркадий Дворкович заявил, что ближайшее заседание президиума Совета по борьбе с коррупцией планируется провести в декабре текущего года.



На пресс-конференции в понедельник Аркадий Дворкович сказал: "Ближайшее заседание президиума Совета состоится в декабре, на нем как раз обсудим итоги работы за последний год, и при необходимости будут приняты новые решения или предложены новые инициативы президента России".



По его словам, в ходе предстоящей в ноябре встречи "двадцатки" Россия не планирует выдвигать новые инициативы в сфере борьбы с коррупцией. Аркадий Дворкович отметил: "Практически согласован проект декларации в этой части, речь идет о присоединении всех стран к конвенциям, которые регулируют этот вопрос и которые позволяют эффективно бороться с коррупцией", - цитирует Дворковича РИА Новости.



В настоящее время, подчеркнул помощник президента, внутри России уже выдвинуто много инициатив по вопросу борьбы с коррупцией, "главное - их реализовать в полной мере, президент отслеживает этот процесс в рамках Совета по противодействию коррупции".