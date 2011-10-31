Россия готова помочь еврозоне - Дворкович

Помощник президента РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия готова помочь еврозоне в борьбе с долговым кризисом, если ЕС обратится к РФ с предложением об оказании дополнительной помощи.



На брифинге, посвященном вопросам повестки предстоящего саммита глав государств и правительств "большой двадцатки", который состоится 3–4 ноября в Канне, Аркадий Дворкович сказал, что Россия может вложить до $10 млрд в экономику Европы, используя инструменты Международного валютного фонда и готова вести об этом индивидуальные двусторонние переговоры с лидерами стран ЕС.



Напомним, ранее помощник президента РФ Аркадий Дворкович говорил, что Россия может выкупить долговые обязательства Испании, по этому вопросу уже проходила встреча министров экономики и финансов Испании и России, где "этот вопрос обсуждался", передает Интерфакс.