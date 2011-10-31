Итоговый доклад по вступлению России в ВТО одобрен рабочей группой

Рабочая группа по присоединению России к ВТО одобрила итоговый доклад по вступлению РФ в эту организацию. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по ВТО Максим Медведков.



По его словам, в конце октября прошли многосторонние консультации, результатом которых стало одобрение итогового доклада. Теперь в течение недели России предстоит доработать несколько технических вопросов, а затем РФ будет готова ко вступлению в ВТО. Последний раунд многосторонних консультаций должен состояться 7-8 ноября, а заседание рабочей группы по присоединению пройдет 10-11 ноября, передает Интерфакс.



Максим Медведков рассказал, что в течение ближайшей недели нужно будет доработать несколько технических вопросов, касающихся режима промсборки с некоторыми странами, с одной страной доработать вопрос по ветеринарным и фитосанитарным мерам и внести еще 5-6 технических поправок в перечень обязательств по доступу на рынок товаров.



Однако для вступления России в ВТО необходимо урегулировать все вопросы с Грузией, была единственным из всех членов ВТО, кто выступал против вступления России в торговый клуб. Помощник президента Аркадий Дворкович заявил, что Россия не видит существенных препятствий для согласования позиций с Грузией, однако сторонам все еще необходимо согласовать несколько вопросов. "Рассчитываем, что все вопросы будут согласованы в ближайшие часы", - заявил рано утром 31 декабря Дворкович.



Напомним, Россия пытается присоединиться к ВТО почти 17 лет, в организации на сегодняшний день состоят 153 государства.