На этой неделе россияне отдохнут три дня подряд
31 октября 2011, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
На этой рабочей неделе отдых для россиян продлится три дня подряд, в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства, наступившая неделя будет укороченной.
Ранее в Роструде сообщали, что нынешняя рабочая неделя продлится всего четыре дня, праздничный день в этом году выпал на пятницу. Соответственно переносов выходных не произойдет, и россияне будут отдыхать три дня подряд - с 4 ноября по 6 ноября включительно.
Напомним, следующие "длинные" выходные ждут россиян зимой на новогодние праздники — с 31 декабря по 9 января включительно, передает радио Маяк.