На этой неделе россияне отдохнут три дня подряд

На этой рабочей неделе отдых для россиян продлится три дня подряд, в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства, наступившая неделя будет укороченной.



Ранее в Роструде сообщали, что нынешняя рабочая неделя продлится всего четыре дня, праздничный день в этом году выпал на пятницу. Соответственно переносов выходных не произойдет, и россияне будут отдыхать три дня подряд - с 4 ноября по 6 ноября включительно.



Напомним, следующие "длинные" выходные ждут россиян зимой на новогодние праздники — с 31 декабря по 9 января включительно, передает радио Маяк.