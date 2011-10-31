Возбуждено уголовное дело против Путенихина, облившего водой прокурора

Возбуждено уголовное дело в отношении активиста "Другой России" Дмитрия Путенихина, который в минувшую пятницу после оглашения приговора по делу о беспорядках на Манежной площади облил прокурора водой.



В правоохранительных органах сообщили, что в воскресенье возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия и производством предварительного расследования и задержания).



По словам сотрудника правоохранительных органов, установлено, что Путенихин после интервью Смирнова публично, в присутствии разделяющих взгляды участников массовых беспорядков, высказал угрозу убийства прокурора, выкрикивал лозунг: "Смерть прокурорам!", при этом вылил ему в лицо неустановленную жидкость, передает РИА Новости.



Напомним, в минувшую пятницу Тверской суд Москвы приговорил на сроки от двух до пяти с половиной лет колонии пятерых фигурантов дела о беспорядках на Манежной площади, причем задержаны по этому делу были только оппозиционеры из "Другой России". После оглашения приговора участник оппозиционного движения Дмитрий Путенихин плеснул водой в лицо прокурору Алексею Смирнову, который давал комментарии для прессы.