Минобрнауки поменяет свой вид, его разделят на две структуры

Минобрнауки поменяет свой нынешний вид, его разделят на две структуры. Одна структура будет курировать сферу просвещения, вторая — профессиональное образование и науку.



Об этом сообщил высокопоставленный источник в правительстве. По его словам, эти изменения произойдут после смены правительства в 2012 году, новая схема управления образованием похожа на советскую и уже практически утверждена Белым домом и Кремлем, пишут "Московские новости".



Источник в правительстве утверждает, что за счет разделения министерства на две структуры власти надеются преодолеть кризис управляемости отраслью — точно так же, как в 2004 году за счет объединения сферы образования и науки под одной крышей предполагалось выстроить четкую цепочку обмена знаниями от академика до младенца.



В то время и кандидатуру министра Андрея Фурсенко подбирали под интеграцию ресурсов и задач. Сейчас, судя по всему, руководители страны признали этот эксперимент не очень удачным и заодно хотят решить репутационную задачу по устранению одного из самых непопулярных министров кабинета Владимира Путина.



По информации источника, первое образовательное ведомство будет определять политику в отношении детских садов и школ. А второе — курировать среднее специальное образование и высшее - это колледжи и вузы. Начальное профобразование перестанет существовать как вид сразу после вступления в силу нового закона "Об образовании", а ПТУ и профлицеи отнесут к категории среднего профессионального образования. Второе ведомство также будет отвечать за реализацию госполитики в области науки, что выглядит вполне логичным с учетом переноса акцентов госфинансирования исследовательских работ на ведущие университеты страны.