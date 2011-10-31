В катастрофе самолета Як-42 обвиняют командира экипажа

В катастрофе самолета Як-42 под Ярославлем могут обвинить командира экипажа. В настоящее время расследование катастрофы Як-42, в которой погибла хоккейная команда "Локомотива", завершено.



На этой неделе ожидается, что результаты расследования будут обнародованы. Скорее всего, причиной аварии лайнера будут названы ошибочные действия при взлете командира экипажа Андрея Соломенцева, об этом пишет газета "Коммерсант".



Расследованием установлено, что при разгоне самолета командир непроизвольно притормозил самолет, поставив ступни на педали, а когда стал тянуть на себя штурвал, пытаясь оторвать тяжелую машину от земли, и вовсе уперся в них ногами изо всей силы.



Как было установлено расследованием, торможение на взлете не такое уж редкое явление среди членов экипажей Як-42, которые переучивались на новый тип с самолетов Як-40. Проблема в том, что системы управления этими самолетами на разбеге, т.е. парные педали двойного назначения у каждого из летчиков, — схожи. Чтобы подкорректировать направление разбегающегося самолета, пилот нажимает нижнюю часть педалей, отклоняя так называемый руль направления в хвосте, а чтобы затормозить, давит ногой на верхнюю часть по аналогии с автомобилем. Однако есть и существенное, как выяснилось, различие: педали Як-40 имеют снизу специальные полочки-чашки под каблук, поэтому ноги в них можно как бы положить и держать постоянно, в то время как на Як-42 этих полочек нет. Конструкторы новой машины предполагали, что при разгоне пилоты будут держать каблуки не на педалях, а на полу, лишь изредка подправляя руль направления носками, однако, как убедились авиаэксперты, этого не произошло. Многие летчики, привыкшие к удобным "чашкам" сорокового, предпочли сохранить старую позу — с ногами на педалях — и на новом типе, корректируя направление, соответственно, пятками.



После того, как была получена опасная статистика, МАК, не дожидаясь окончания расследования, отправил во все авиакомпании, эксплуатирующие Як-42, телеграммы, в которых потребовал "провести занятия с летным составом по правильному положению ног на педалях на различных этапах полета".



Кроме того, эксперты уверяют, оба пилота - командир Андрей Соломенцев и второй пилот Игорь Жевелов, "расслабились" на взлете, оба взлетали, сидя в привычных для себя позах — с ногами на педалях. Созданное кем-то из пилотов легкое притормаживание не привело бы к трагедии, однако на этот раз экипаж, по словам специалистов, допустил целую серию роковых ошибок.