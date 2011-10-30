Российских пенсионеров хотят ограничить в водительских правах

Депутат Государственной думы России, глава думского комитета по транспорту и связи Сергей Шишкарев предложил следующему составу Госдумы ограничить водительские права пенсионеров.

Как считает представитель партии власти, пожилые люди создают повышенную угрозу на дорогах, а потому всем автомобилистам старше 65 лет водительские удостоверения нужно выдавать не на десять, а на пять лет.

И хотя, как заявляют специалисты, пожилые люди действительно склонны к сердечным приступам и инсультам (по некоторым данным, эти недуги становятся причиной десятой части всех ДТП), остальные законотворцы инициативу коллеги поддерживать не спешат.

Тем более, что сегодня получить водительское удостоверение без прохождения медкомиссии нельзя.

Кстати, Минздрав уже подготовил законопроект, согласно которому, автовладельцы будут обязаны проходить медосмотр раз в пять лет, и с просроченной справкой нельзя будет ездить.