Премьер-министр России Владимир Путин поздравил сегодня работников и ветеранов автомобильного транспорта с их профессиональным праздником. "День автомобилиста" — национальный профессиональный праздник работников автомобильного транспорта, который отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье октября.

Путин отметил в своем поздравлении, что проблемы обновления автопарка и широкого внедрения в России безопасной и экологичной техники заслуживают самого пристального внимания.



"Автотранспортный комплекс, который по праву считается одной из ключевых, стратегических отраслей отечественной экономики, играет огромную роль в укреплении промышленного и технологического потенциала страны, в развитии межрегиональных и международных связей. Его надежное, бесперебойное функционирование имеет важное социальное значение", — отмечается в поздравлении главы правительства.



По словам Путина, сейчас работники комплекса решают масштабные, востребованные временем задачи, направленные на повышение качества и конкурентоспособности своих услуг, увеличение объема перевозок, обновление инфраструктуры.