Березовский потратил на суд с Абрамовичем 100 миллионов фунтов стерлингов

Борис Березовский потратил на судебную тяжбу в Лондоне со своим бывшим деловым партнером Романом Абрамовичем более 100 миллионов фунтов стерлингов.

По данным источника, близкого к опальному российскому олигарху, эти деньги пошли на оплату услуг адвокатов и экспертов и на прочие судебные издержки. Основную часть расходов Березовскому в любом случае возместят, пишет The Sunday Times.

Адвокаты Бориса Березовского работают с ним на таких условиях, которые предусматривают отсутствие вознаграждения при неудачном исходе дела. Если предприниматель победит в суде, Роману Абрамовичу придется заплатить ему 3,7 миллиарда фунтов стерлингов. Судебные издержки также будут оплачены проигравшим суд.

Напомним, иск Березовского к Абрамовичу поступил в суд Лондона в 2007 году. Предприниматель обвиняет бывшего партнера в том, что он принуждал его к продаже долей в «Сибнефти» и «Русале» по заниженной цене. Роман Абрамович, якобы, также нарушил устную договоренность не перепродавать купленные у Березовского активы.