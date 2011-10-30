Британские школьники пьют больше нормы для взрослых, зато курят меньше

В Великобритании значительное число подростков выпивает алкоголя больше, чем рекомендуемая недельная норма для взрослых, свидетельствуют результаты опроса более 80 британских тысяч подростков.

4% опрошенных 12-летних учеников утверждали, что выпивают в неделю более 28 единиц алкоголя, что эквивалентно 19 бокалам вина.

Как указывает представитель министерства здравоохранения, дети до 15 лет вообще не должны употреблять алкогольные напитки, и правительство принимает меры к тому, чтобы предупредить злоупотребление подростками спиртным, сообщает BBC.

Между тем, как показал опрос, курящих среди школьников стало меньше.