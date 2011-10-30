На Колыме почтили память жертв политических репрессий

На Колыме 30 октября почтили память жертв сталинского террора. В день памяти жертв политических репрессий, магаданцы, несмотря на 15-градусный мороз, пришли с цветами к монументу "Маска скорби".

День памяти жертв политических репрессий был установлен Верховным Советом России 18 октября 1991 года в память о голодовке политзаключенных пермских и мордовских лагерей, объявленной 30 октября 1974 года.

С 1932 по 1957 год через колымские лагеря прошли свыше двух миллионов человек, около 120 тысяч из них погибли.

Монумент "Маска Скорби" работы Эрнста Неизвестного и Камиля Казаева был открыт на сопке Крутой при въезде в Магадан в 1996 году на месте "Транзитки" - перевалочного пункта, с которого заключенных отправляли по лагерям.