Судья вернул на доработку дело против мужчины, обмочившего прокурора

Мировой судья Тверского района Москвы Сергей Комлев в субботу вернул на доработку материалы в отношении Дмитрия Путенихина, который днём ранее плеснул водой в лицо гособвинителю по делу о беспорядках на Манежной площади.

Решение мирового судьи было обосновано неправильным оформлением административного протокола.

Путенихина отвезли обратно в ОВД, где он провёл ночь, сообщил представитель правозащитной организации "Агора".

Решение в отношении троих других задержанных в пятницу у Тверского суда Комлев вынес тот же день.

Футбольный болельщик Тимофей Крылов получил пять суток административного ареста за неповиновение милиции, активисты "Другой России" Дмитрий Кульков и Виталий Тихонов – шесть суток, заявил член исполкома "Другой России" Александр Аверин Интерфаксу.

Напомним, Тверской суд в пятницу приговорил на сроки от двух до 5,5 лет колонии пятерых фигурантов дела о беспорядках на Манежной площади, произошедших в столице в декабре 2010 года после убийства болельщика ФК "Спартак" (Москва) Егора Свиридова.