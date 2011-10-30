Железные дороги России перешли на зимний график работы

Российские железные дороги перешли на зимний график работы. В ОАО "РЖД" пояснили, что график всегда корректируется в преддверии нового сезона. В первую очередь из него выводятся так называемые «сезонные» поезда – южного направления, которые вводят на период отпусков, и пригородные электрички, курсирующие по «дачным» маршрутам.

С 30 октября отменены экспрессы «Сапсан» по маршруту «Санкт-Петербург - Нижний Новгород» транзитом через Москву. Вместо них назначены рейсы «Санкт-Петербург - Москва» и «Москва - Нижний Новгород».