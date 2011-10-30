В Южном Судане в результате операции против повстанцев погибли 75 человек

В Южном Судане в результате сегодняшней операции правительственных сил против повстанцев погибли 75 человек, не менее 18 ранены. 60 убитых - повстанцы Армии освобождения, которая контролирует регион.

В числе погибших - 15 мирных жителей.



Атака произошла в городе Майоме, который находится в богатом нефтью штате Юнити. Операция стала ответом на недавнее нападение повстанцев на мирных жителей одного из городов этого штата, сообщает телеканал Al Arabiya.

Накануне повстанцы потребовали от сотрудников ООН и членов гуманитарных организаций покинуть страну.

Южный Судан стал независимым государством в июле этого года после заключения мирного соглашения с северной частью Судана, положившем конец многолетней гражданской войне.