Марш против ненависти пройдет сегодня в Санкт-Петербурге

В Петербурге сегодня пройдет марш против ненависти. Акция посвящена памяти убитого ученого-антифашиста Николая Гиренко.

Демонстрация начнется в 12:00 мск от дворца спорта "Юбилейный". Участники марша пройдут до памятника академику Андрею Сахарову у Петербургского государственного университета. Инициаторы мероприятия заявляют о неполитическом характере акции: люди придут с государственными флагами и траурными ленточками, передает "Эхо Москвы". Также шествие будет посвящено Дню памяти жертв политических репрессий. Ученый Николай Гиренко был один из ведущих экспертов по проблемам расизма и национализма.

Он консультировал правоохранительные органы при расследовании уголовных дел в этой области. Николай Гиренко был убит семь лет назад в собственной квартире группой националистов.