В США и Канаде остановлены заводы Toyota из-за наводнения в Таиланде

В Северной Америке на предстоящей неделе компания Toyota ограничивает производство на всех своих предприятиях. Наводнение в Таиланде с большой вероятностью приведёт к сбоям поставок комплектующих.

Рабочие всех 13-и расположенных в США и Канаде заводов компании Toyota на следующей неделе не будут работать сверхурочно. Кроме того, предприятия будут закрыты и в субботу, 5 ноября 2011г., передает японская телекомпания NHK.

Напомним, что объемы производства на североамериканских заводах Toyota лишь в сентябре с.г. вернулись к нормальным показателям после периода массового сокращения производства, вызванного нехваткой комплектующих из-за мартовских стихийных бедствий.