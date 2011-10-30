В Казахстане в воскресенье с космодрома Байконур к Международной космической станции стартует российский грузовой корабль "Прогресс", сообщает Федеральное космическое агентство.

"Запуск ракеты-носителя "Союз-У" с пристыкованным кораблем "Прогресс М-13М" с первой - "Гагаринской" - стартовой площадки запланирован на 14:11 по московскому времени", - говорится в сообщении Роскосмоса. "Грузовик" доставит на орбиту 2,5 т различных грузов для обеспечения жизнедеятельности станции и экипажа.

На борту корабля - топливо и оборудование для станции, кислород, вода, одежда и продукты для космонавтов. Помимо стандартных грузов, корабль привезет на орбиту новые клеточные культуры для биотехнологических экспериментов.

Ожидается, что Прогресс М-13М" причалить к одному из стыковочных модулей МКС в 15:40 мск 2 ноября 2011г. в автоматическом режиме, сообщает Интерфакс.