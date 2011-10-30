Президент США в Белом доме сыграл с детьми на конфеты и пирожные

В США Барак Обама накануне устроил для школьников празднование Хеллоуина в Белом доме, невзирая на снег, дождь и холод, и сыграл с детьми в игру Trick or Treat (кошелёк или жизнь) на конфеты и пирожные.

На праздник в резиденцию президента, подсвеченную в субботу оранжевым, "тыквенным" цветом, были приглашены самые младшие ученики нескольких школ Вашингтона и соседних со столицей штатов Мэриленд и Виргиния, а также дети военнослужащих.

Дорожка к Белому дому была затянута приличествующей случаю паутиной, а под окружающими здание деревьями красовались тыквы и охапки сена.

Сотрудники Белого дома, помогавшие Обаме и его супруге провести праздник, не поленились нарядиться: среди них были, в частности, "спецназовец", "ковбой" и "белый кролик".

Сам президент и первая леди Мишель Обама в этот раз решили обойтись без карнавальных нарядов. Зато теща президента, Мариан Робинсон, по случаю праздника надела большие чёрные уши.

Развлекать гостей семье президента помогали актеры из местных театров.

Призами в игре "кошелёк или жизнь", во многом напоминающей русские коляды, были наборы конфет M&M's с символикой Белого дома, пирожные от президентского кондитера и наборы сухофруктов, сообщает РИА Новости.

Хэллоуин - старинный кельтский праздник, именуемый также "канун Дня всех святых", он отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Один из основных атрибутов Хэллоуина - так называемый Светильник Джека в виде головы из вырезанной тыквы с горящей свечой внутри, который, согласно поверьям, отпугивает тёмные силы. В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой и, наоборот, светлой силы и устраивать маскарады.