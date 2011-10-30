Выставка уникальных орхидей проходит в Москве в музее им. Тимирязева

В Москве выставка «Орхидеи» проходит в эти дни в Государственном Биологическом музее им. К.А. Тимирязева. Орхидея считается самым неординарным, утонченным и удивительным среди остальных цветов.

Не случайно ее называют королевой цветов и цветком королей.

Среди красных, оранжевых, желтых, зеленых, лиловых, коричневых, белых и синих соцветий орхидей можно найти самые изысканные формы лепестков, напоминающие тропических бабочек, райских птиц или дамскую туфельку. Многообразие этих восхитительных обитательниц влажных лесов настолько велико, что вряд ли удастся найти среди них два одинаковых цветка. Посетители выставки смогут увидеть самые разные живые орхидеи, а также в одном из залов будут представлены предметы искусства и домашнего обихода, основной темой которых являются эти прекрасные цветы. Среди предметов – гравюры, картины, посуда, скульптура, монеты и украшения мастеров XVIII – XXI веков.