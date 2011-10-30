Президент РФ Дмитрий Медведев назвал чушью слухи о том, что билеты в Большой театр, историческая сцена которого открылась в пятницу, 28 октября, будут стоить баснословные суммы.

"Билеты в Большой не будут по 2,5 миллиона рублей. Это чушь", - написал глава государства на своей странице в соцсети "Фейсбук" в ночь на воскресенье.

"АН" сообщали, что Дмитрий Медведев лично присутствовал на открытии Большого театра. Он утверждает, что билеты на гала-концерт "не продавались - были только приглашения". Медведев также подчеркнул, что "Большой - это не московский театр, а наше общероссийское достояние". Ранее блогеры забили тревогу, что на открытие Большого театра стоимость билетов на гала-концерт "сопоставима со стоимостью квартиры".

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