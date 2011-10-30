Граждане России в ночь с субботы на воскресенье впервые за тридцать лет не перешли на "зимнее" время, то есть не перевели стрелки часов на час назад.

Переход на зимнее время осуществлялся в последнее воскресенье октября, в 3 часа ночи по московскому времени.

Об отмене перехода на "зимнее" и "летнее" время Дмитрий Медведев объявил в феврале этого года.

"Необходимость адаптироваться к подобным переходам", по мнению президента, "связана и со стрессом, и с заболеваниями".