Россияне впервые за 30 лет не перешли на "зимнее" время
30 октября 2011, 06:20 [ «Аргументы Недели» ]
Граждане России в ночь с субботы на воскресенье впервые за тридцать лет не перешли на "зимнее" время, то есть не перевели стрелки часов на час назад.
Переход на зимнее время осуществлялся в последнее воскресенье октября, в 3 часа ночи по московскому времени.
Об отмене перехода на "зимнее" и "летнее" время Дмитрий Медведев объявил в феврале этого года.
"Необходимость адаптироваться к подобным переходам", по мнению президента, "связана и со стрессом, и с заболеваниями".