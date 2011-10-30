МММ-2011 вьёт гнездо в Украине. Рыба ищет, где глубже, а Мавроди - где хуже

В России, а главным образом, в Украине активизировал свою деятельность легендарный строитель финансовых пирамид Сергей Мавроди. Через 17 лет после краха МММ её основатель не считает себя виноватым.



У МММ-2011 уже пять миллионов инвесторов – и число это продолжает расти.



Российский кинохит 2011 годв "Пирамида" показывает Робин Гуда девяностых – предпринимателя, который обещает простым людям богатство и вступает в конфликт с олигархами. Но реальная история, легшая в основу сюжета, была для постсоветской России печальным эпизодом. Финансовая пирамида МММ привлекала миллионы человек, обещая им многократное увеличение вложений. В итоге она обанкротилась, и число разорённых вкладчиков составило почти полтора десятка миллионов.

Сергей Мавроди, движущая сила МММ, пять лет провёл в тюрьме за мошенничество. Но сейчас тот, кого часто называют "русским Берни Мэдоффом", вернулся.

И если в России вы вряд ли увидите рекламу его нового предприятия, то улицы украинских городов буквально пестрят призывами участвовать в МММ-2011.

Девиз новой кампании: "Мы можем многое!".

Мавроди признаёт: это ещё одна пирамида и рискованное предприятие. Но всё же обещает людям заработок.

"Есть "МММ-доллары", некая виртуальная валюта, курс которой ежемесячно повышается на 20-60 процентов. Цену могу устанавливать только я. Какие-то физические лица могут вести между собой валютный обмен – без каких-либо обязательств, гарантий или условий. Это основополагающий момент," - разъясняет Сергей Мавроди.

Финансистов на Украине появление новой схемы Мавроди, похоже, не слишком удивило – учитывая непростые времена. Национальный банк, чтобы не допустить падения национальной валюты, намерен ввести новые ограничения. Многие понимают, что государственная машина, бюрократия против какого-либо административного давления на финансовый рынок. И люди ищут выход.

Мавроди утверждает, что действует законно. Украинские политики не согласны. Правящая партия добивается ужесточения законодательства, чтобы не дать МММ улизнуть со сбережениями людей, для которых это было сильно ощутимо.



