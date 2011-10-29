В Москве в течение двух недель будет демонтирован знак фирменный знак компании "Mercedes" с крыши "Дома на набережной" заявил в субботу столичный градоначальник Сергей Собянин.

Для полного демонтажа потребуется полторы-две недели, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".Убрать знак непросто. Его диаметр 8 метров, вес – 6,5 тонн. Ранее, в среду, эту тему поднимал руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

"Постараемся его снять. Этот знак - незаконен, договор на его размещение давно закончился. Но его демонтаж стоит очень дорого и технически сложен. При этом собственник за свой счет убирать эту рекламу не спешит", - заявил чиновник.

Сергей Собянин в субботу акцентировал внимание на том, что рекламные перетяжки над центральными улицами Москвы уже полностью демонтированы, также исчезла реклама на строительных сетках.

Теперь власти города будут заниматься упорядочиванием стационарной рекламы.