Собянин: мы сделаем всё, чтобы наши ветераны чувствовали себя в Москве комфортно

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу днём отправился на Поклонную гору - для встречи с московскими ветеранами. Тема разговора - роль их организаций в жизни мегаполиса.

Встреча прошла в одном из красивейших залов Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Многие из тех, кто пришел сюда сегодня, по торжественному случаю, были в форме и при всех орденах.

Мэр отметил их огромную помощь не только в деле воспитания молодежи, становлении и развитии нашего города, но и в совершенствовании системы социальной защиты москвичей.

"Вы по-прежнему в бою, по-прежнему активны, по-прежнему участвуете во всей городской, общественной жизни. Это здорово. Потому что мы всегда надеемся на вас, всегда опираемся на вас. И вы оказываете реальную, большую помощь," - отметил Сергей Собянин.

Сергей Собянин подчеркнул, что за ветеранскими организациями стоят тысячи людей, которые каждый день просят о помощи, поддержке и просто внимания человеческого. Организации оказывают это внимание, эту поддержку. И правительство Москвы вместе с ними готово делать все, чтобы столичные ветераны чувствовали себя в городе комфортно, спокойно, уверенно.