Медведев: нечего упиваться собственной исключительностью!

Дмитрий Медведев убеждён в целесообразности приглашения в Россию иностранных учёных для привлечения передового опыта. Когда приезжают люди из других стран, наши ученые видят, к чему нужно стремиться, заявил он в субботу.

"Это очень важно, и считаю, что нам нужно обязательно приглашать крупных иностранных учёных", - заявил глава государства на встрече с молодыми инноваторами.

"Так делали и 100, и 200, и 300 лет назад", - отметил он.

"Нечего упиваться собственной исключительностью", - подчеркнул Медведев. Он отметил, что не согласен с заявлениями тех отечественных учёных, которые считают, что вместо приглашения иностранных специалистов лучше поднять зарплату научным кругам в России.