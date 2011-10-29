Программа благоустройства столичных дворов будет продолжаться, пока все придомовые территории не станут образцовыми, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, посещая в субботу парк "Борисовские пруды".

Москвичка, отдыхавшая в парке, поинтересовалась у градоначальника перспективой программы благоустройства дворов.

"Мы этом году 20 тысяч отремонтировали. На самом деле отремонтировали по-разному. В некоторых дворах капитально: сделали хорошую площадку, комплексно благоустроили, а в некоторых дворах просто подремонтировали", - ответил ей Собянин.

"Этого недостаточно. Когда увидели, что может быть лучше, посыпались сотни и тысячи заявок, что мы хотим еще, мы хотим лучше наш двор сделать", - сказал он.

По словам мэра Москвы, в 2012 году во дворах города пройдут не менее масштабные работы по благоустройству. "Еще через год снова такую программу сделаем до тех пор, пока у нас все дворы не будут благоустроены так, как самые лучшие дворы сделаны. Все дворы сделаем в лучшем виде", - добавил градоначальник, передаёт радио "Маяк".