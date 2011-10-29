В Москве в субботу у Соловецкого камня на Лубянке до глубокой ночи будут зачитывать имена людей, погибших в сталинских лагерях. Акция "Возвращение имен" проходит в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.



Только в период "большого террора" — с 37 по 38 годы прошлого века — почти 700 тысяч человек были приговорены к расстрелам. Всего в годы сталинских репрессий в СССР пострадали почти 12 млн человек. Среди них осужденные за контрреволюционные преступления, жертвы раскулачивания и депортации народов.

"Самые лучшие, самые активные, самые просвещенные люди нашей страны погибли в результате этой мясорубки. Забирали, репрессировали не только так называемых врагов народа, но репрессировали их семьи, их детей. Поэтому эта трагедия не имеет конца," сказал уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин.

С 30 октября 1991 года в России стала официально отмечаться памятная дата День памяти жертв политических репрессий."Государство стремилось вычеркнуть их имена из истории, но в субботу каждый желающий может прийти к Соловецкому камню и прочитать имена из списка расстрелянных в Москве, добавить к ним имена своих погибших родных", — говорится в сообщении "Мемориала".