Медведев в Сколково пообещал вывести новый вид чиновников

За последний год у нас появилось новое развитие, новой вектор развития – инновационная экономика, заявил Дмитрий Медведев в Сколково на встрече в субботу с молодыми учёными и инноваторами.

Однако, как считает президент,российским чиновникам не хватает заинтересованности в своем деле.

"Наши чиновники сильно отличаются от зарубежных", - согласился глава государства на встрече с молодыми инноваторами с одним из них.

"Они тоже выполняют очень важные задачи, но чего им точно не достает, это какой-то заинтересованности, желания заниматься своим основным делом по велению сердца", - считает президент.

"Было бы здорово, если бы мы создали новый класс людей, которые способны будут решать задачи по созданию новой современной экономики", - сказал Дмитрий Медведев, сообщеает пресс-служба Кремля.