Медведев: вопрос аренды имущества госакадемий - под особый контроль! (ВИДЕО)

Если предоставить российским государственным академиям право сдавать в аренду имущество для инновационных компаний, то этот вопрос должен быть под особым контролем, заявил президент РФ Дмитрий Медведев в субботу.

"Я считаю, что если и разрешать аренду соответствующего имущества, принадлежащего государственным академиям, то только с какими-то очень жесткими средствами контроля, чтобы это не растекалось в другом направлении", - сказал Дмитрий Медведев на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Сколково.

Глава государства привел пример, "когда целый ряд земель, закрепленных за одной из академий, исчез, был продан, использован не по назначению". При этом он еще раз подчеркнул, что под особым контролем "это делать можно".

"Может быть, создать механизм, когда решение будет приниматься на достаточно высоком уровне, чтобы это было проверяемо, чтобы это не распродали налево куда-то", - заявил Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев также напомнил, что некоторое время назад по ряду академий он давал поручения прокуратуре провести проверку по целевому использованию имущества, закрепленного за учебными заведениями. Глава государства добавил, что даст поручения проработать вопрос о том, в какой форме может сдаваться в аренду оборудование и помещения для инновационных компаний.