Медведев: молодые специалисты и абитуриенты должны получить отсрочку от армии

В Сколково президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с молодыми учёными в субботу поддержал идею предоставления отсрочки от армии для выпускников школ, а также вузов и сузов - для тех, кто идёт работать по специальности.

"Льготный год? Может быть. Просто для того, чтобы у человека закрепилось в мозгах то, чему он учился. Об этом можно подумать. Тем более, что уже довольно давно идут разговоры о том, а не сделать ли нам призыв в армию с более позднего срока", - сказал президент. Как отметил глава государства, "действительно, люди только начинают на ноги становиться, а им сразу же нужно идти в армию".

Медведев также сообщил о том, что по его поручению подготовлены изменения в нормативную базу для того, чтобы "ребята, которые заканчивают школу, имели хотя бы одну возможность поступать в вуз, если получается, что по возрасту они уже должны призываться".

"Это правильно. Это уравнивает всех. Никто не виноват, что его родили в определенный период, и он не вписался в какой-то призывной график", - сказал Дмитрий Медведев.

Однако в целом, по мнению главы государства, нужно идти по пути создания Вооруженных сил, которые будут ориентированы на контрактный призыв.

"Этого мы не сделаем за год, за два, но это уже стало тенденцией развития Вооруженных сил", - подчеркнул президент.

В связи с этим он обратил внимание на то, что осенний призыв этого года по численным параметрам уже меньше, чем предыдущий. "Именно потому, что мы постепенно двигаем наши Вооруженные силы в сторону профессиональных", - заявил президент.