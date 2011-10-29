Медведев пообещал вложить в модернизацию России 1 трл рублей

Около 1 триллиона рублей будет направлено в сферу модернизации в 2012 году, сообщил в субботу, 29 октября, президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с молодыми учеными, инноваторами и предпринимателями в Сколково.

Сколково должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведённой территории в ближнем Подмосковье будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий.

"В 2012 году только на космос и телекоммуникации будет выделен 161 миллиард рублей, а всего в сферу модернизации - около 1 триллиона рублей", - сказал он на встрече с молодыми учеными, инноваторами и предпринимателями в Сколково.



Президент отметил, что в сфере инноваций и модернизации были выделены такие приоритетные сферы, как энергоэффективность и энергосбережение, ядерная отрасль, космические, медицинские и информационные технологии.

Медведев не согласился с критикой, высказываемой в ряде СМИ, которые пишут, что на модернизацию и инновации не направляется никаких средств.

"Периодически в прессе читаю апокалиптические рассуждения, что все погибло... ничего не тратится", - сказал он.

По словам Медведева, Россия вошла в первую десятку стран мира по инвестициям в инновации, однако частный бизнес не принимает активного участия в этом процессе.