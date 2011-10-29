Уфимские биологи проверят огурцы со стола президента Дмитрия Медведева

Младший научный сотрудник Института биологии Уфимского научного центра РАН Лилия Анисимова на встрече президента РФ Дмитрия Медедева с молодыми учеными предложила главе государства проверить качество огурцов. Медведев разрешил уфимским биологам проверить качество огурцов со своего стола.

Встреча Дмитрия Медведева и двухста ученых проходила в здании Московской школы управления "Сколково". Младший научный сотрудник Института биологии Уфимского научного центра РАН Лилия Анисимова рассказала, что занимается изучением экологически чистых технологий выращивания овощей.

"Я бы хотела проверить огурцы, которые едите вы и прислать вам отчет через Twitter", - предложила Лилия Анисимова . "Тут где-то должны сидеть сотрудники службы безопасности, я им поручу подготовить несколько огурцов специально для вас, и я вам отправлю, абсолютно серьезно говорю, так что пришлите потом отчет", - осгласился на предложение Дмитрий Медведев.