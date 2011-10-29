Медведев: работу российской таможни нужно улучшать системно, радикальными мерами

Президент России Дмитрий Медведев считает, что работу таможни в РФ не улучшить без радикальных мер, хотя они происходили неоднократно. Об этом он заявил в субботу в Московской школе управления Сколково.

Глава государства заявил на встрече с молодыми учеными и инноваторами, отреагировал на слова одного из них, который рассказал, что приглашенного российской компанией иностранного специалиста на таможне попросили уплатить пошлину в 20 тысяч евро за собственные вещи, включая старые тапочки.

"Что они ни делают, все выворачивают на изнанку", - с досадой сказал Медведев, признавшись, что, когда слышит такие рассказы, "хочется микрофон в стенку швырнуть". "Это дурацкие требования, которые всех нас выставляют в дурацком свете", - сказал он.

Медведев считает абсурдной ситуацию, при которой Россия заинтересованно ищет инвесторов за рубежом, а таможня существенно осложняет их прибытие в страну.

"Это большая, системная проблема", - считает президент.