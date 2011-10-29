Кто хорошо работает, тот хорошо и ест

Что будет на новогоднем столе у тех, кто руководит Санкт-Петербургом? Ответ на этот вопрос получили сегодня горожане в интернет-газете «Фонтанка ру», корреспондент которой заглянул на сайт госзакупок.

«Более 300 тысяч рублей из бюджета Петербурга, - сообщает издание, - выделено на закупку рыбы, морепродуктов и мясных деликатесов для смольнинского ресторана. Свежие и свежемороженые продукты должны поступить в распоряжение поваров администрации в предновогодние недели — на это время приходится череда банкетов и корпоративов, посвященных празднованию Нового года и Рождества. "Фонтанке" не удалось найти аналогичные траты бюджета в прошлые годы, однако наши источники, давно работающие в Смольном, говорят, что в этом году стол можно назвать вполне скромным.

Для нужд высокопоставленных гостей смольнинского ресторана закупаются десятки килограммов «сырья» для изготовления праздничных блюд. Только морских гребешков, креветок, кальмаров, мидий на столах чиновников из городского правительства будет 65 килограммов. На заготовку угощений поступят также около 240 килограммов лосося, форели, тунца, сибаса, сельди и угря. Тем же, кто веры градоначальника не разделяет, предоставят широкий выбор мяса. Здесь и кролик, и каре ягненка, и телятина, и свиная шея для приготовления шашлыка, и язык для заливного, и утка для запекания с яблоками.

На гарнир гостям подадут свежий картофель и разнообразные овощные салаты со свежей рукколой, латуком, фриссе, а также грибами. На десерт будут разнообразные фрукты — арбузы, дыни, персики, виноград, свежая клубника. Чем будут запивать роскошные яства слуги народа, пока неизвестно. Заказ на алкогольную продукцию от ресторана Смольного еще не поступил.