Вице-спикер Крыма в упор не видит журналистов «New York Times» и «France Presse»

Вице-спикер крымского парламента Григорий Иоффе считает необходимым внести изменения в Закон «О доступе к публичной информации» в части ее устного предоставления.



Об этом Иоффе заявил на заседании Центра законодательных инициатив крымского парламента 28 октября.



В частности, Иоффе заявил, что считает несправедливой ситуацию, когда журналисты просят у него информацию по телефону, а он не имеет возможности видеть, кто ему звонит. «Вот мне звонят люди, которые представляются, например, журналистами «The New York Times» или «France Presse» и просят информацию: скажите, там, то-то, то-то, и то-то. У нас, как известно, видеотелефонов нет, скайп не у всех работает. Может быть, имело смысл все-таки какую-то форму ввести, чтобы мы видели, кто к нам обращается. Иначе получается не очень справедливо. Тот, кто нам звонит, знает, кому он звонит, а мы не знаем, с кем мы разговариваем», — возмутился Иоффе.



На что присутствовавшая на заседании глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко ответила: «Самое главное не то, что знаете вы этого человека. Главное: подстраховаться вам от нападок со стороны этого человека, даже если он представился не тем именем и не той должностью, когда звонит».



Бондаренко посоветовала перенять опыт Администрации президента Украины. «Администрация президента страхует себя от таких провокационных вещей тем, что у них все звонки в отдел, которые отвечают за обработку данных запросов, фиксируются в цифровом режиме, то есть идет запись», - сказала она.



Как известно, в настоящее время в парламенте автономии инициируют поправки к указанному закону. Однако что именно хотят изменить крымские чиновники, пока неизвестно, сообщили «Аргументы недели - Крым».



От себя же добавим, что Конституция Украины предусматривает право любого гражданина Украины на сбор, обработку, хранение и распространение информации. Поэтому ни у Григория Иоффе, ни у какого-либо другого чиновника нет оснований отказывать звонящим им по телефону людям в предоставлении информации. Соответственно, и в Законе «О доступе к публичной информации» не может содержаться норма, которая бы ограничивала такое право граждан.