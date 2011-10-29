Генеральная прокуратура приостановила эксплуатацию 10 самолетов Як-42

Генеральная прокуратура приостановила эксплуатацию десяти пассажирских самолетов Як-42. Такое решение было принято по результатом прокурорской проверки, проведенной в связи с авиакатастрофой в Ярославле.



Об этом «Интерфаксу» сообщила начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры РФ Елена Глебова. По ее словам, контролирующие органы проверили 15 отечественных авиакомпаний, которые осуществляют перевозки на этих самолетах. О том, скольких отечественных перевозчиков затронуло решение прокуратуры, Глебова не сообщила.

7 сентября самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту упал в районе аэропорта Туношна под Ярославлем. Из 45 человек, находившихся на борту, выжил только один.