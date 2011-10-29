Социологи: Россияне не хотят отмечать Хэллоуин

В России постепенно приобретает известность праздник Хэллоуин, который еще совсем недавно праздновали только жители США и Канады. Однако, отмечать Хэллоуин хотят немногие россияне, отмечают социологи.



За последние пять лет число россиян, которые вообще ничего не знают об этом празднике, сократилось с 46% до 27%. К такому выводу пришли социологи "Левада-Центра", передает Интерфакс. Однако из 73% россиян, знающих о Хэллоуине, так или иначе праздновать его собирается лишь 6% респондентов (в 2006 г - 4%). Хэллоуин отмечается 31 октября.