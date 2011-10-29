Во Владивостоке Пояс Пресвятой Богородицы пробудет два дня

В столице Приморья Владивостоке великая святыня Пояс Пресвятой Богородицы пробудет два дня. Поклониться святыне, которую вперые за полторы тысячи лет привезли в Россию из греческого монастыря на Афон, можно с 19.00 субботы до 5.00 понедельника, круглосуточно в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

Сегодня верующие начали занимать очередь, чтобы прикоснуться к святыне, с самого раннего утра.

В центре Владивостока в связи с прибытием Пояса Богородицы на три дня перекрыли движение автомбилей.

После Владивостока святыня отправится в Уссурийск. После Уссурийска Пояс Богородицы доставят в Красноярск, Нижний Новгород, Дивеево, Саранск, Самару, Ростов-на-Дону, Калининград и Москву.

Пояс Пресвятой Богородицы был доставлен в Россию 23 октября в Петербург.