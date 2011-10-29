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Во Владивостоке Пояс Пресвятой Богородицы пробудет два дня

29 октября 2011, 09:35 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Во Владивостоке Пояс Пресвятой Богородицы пробудет два дня

В столице Приморья  Владивостоке великая святыня Пояс Пресвятой Богородицы пробудет два дня. Поклониться святыне, которую вперые за полторы тысячи лет привезли в Россию из греческого монастыря на Афон, можно  с 19.00 субботы до 5.00 понедельника, круглосуточно в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

Сегодня верующие начали занимать очередь, чтобы прикоснуться к святыне, с самого раннего утра.
В центре Владивостока в связи с прибытием Пояса Богородицы на три дня перекрыли движение автомбилей.
После Владивостока святыня отправится в Уссурийск. После Уссурийска Пояс Богородицы доставят в Красноярск, Нижний Новгород, Дивеево, Саранск, Самару, Ростов-на-Дону, Калининград и Москву.

Пояс Пресвятой Богородицы был доставлен в Россию 23 октября в  Петербург.

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