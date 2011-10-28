"Аэрофлот" обменяет без доплат и штрафных санкций билеты в Таиланд, купленные пассажирами до 28 октября. В авиакомпании отмечают, что изменение даты перелета возможно на любой день, но не позднее 15 декабря 2011.

Сильнейшее за 50 лет наводнение затронуло центральные, северные и северо-восточные провинции Таиланда, столицу страны. Улицы Бангкока оказались под водой. Власти страны объявили пять выходных дней для того, чтобы люди могли бороться со стихийным бедствием.

Отметим, что международный аэропорт Бангкока "Суваннапхум", обслуживающий подавляющее большинство прибывающих в Таиланд иностранных туристов, пока работает в обычном режиме.