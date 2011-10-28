Аслан Черкесов - убийца Егора Свиридова, проведет в тюрьме 20 лет

Мосгорсуд в пятницу объявил приговор убийце футбольного болельщика Егора Свиридова Аслану Черкесову, основываясь на обвинительный вердикт присяжных, суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.



Именно Черкесов из травматического пистолета убил Егора Свиридова. По словам судьи Андрея Расновского, в завязавшейся 6 декабря 2010 года на Кронштадском бульваре драке, Черкесов и его подельники "действовали цинично, вопреки принятым нормам поведения и противопоставляя себя окружающим". Они предварительно договорились и напали на группу спартаковских болельщиков, избили их, после чего Черкесов добивал в упор из травматического пистолета уже лежащих на земле Свиридова и Гаспаряна.



Напомним, ранее, суд присяжных признал всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.



Остальные зачинщики драки на Кронштадтском бульваре тоже отправятся в колонию. Акаеву, Арсибиеву, Ибрагимову, Исмаилову и Утарбиеву также огласили приговор: виновны в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Но вместо 8 лет, как просили прокуроры, судья дал им по 5 лет колонии общего режима.