"Временные" трудности. РЖД приостанавливают продажу билетов на Украину

ОАО "РЖД" в пятницу закрыло продажу билетов на Украину до 3 декабря из-за новой разницы во времени. В компании заявили, что им необходимо время на то, чтобы подкорректировать расписание.

Украинский парламент принял решение об отказе от перехода на зимнее и летнее время в сентябре этого года. Однако затем это решение власти Украины отменили. Таким образом, разрыв во времени между Россией и Украиной составит два часа.