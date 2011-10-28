В России появится самый большой в мире пассажирский самолёт (ВИДЕО)

Авиакомпания "Трансаэро" в пятницу объявила, что намерена купить сразу 4 лайнера А-380. Стоимость сделки превысит $1 млрд. Гигантский самолет имеет размах крыла почти 80 метров и высоту 8-этажного дома.

Он способен перевозить 700 пассажиров на расстояние до 15 тысяч километров.

"Трансаэро" стала первым заказчиком А-380 не только в России, но и в СНГ, и в Восточной Европе.

"По нашим прогнозам, российская авиационная отрасль будет расти в год примерно на 5-6%. Это один из лучших показателей в мире, - сообщил исполнительный вице-президент "Airbus" по Европе, Азии и Тихоокеанскому региону Кристофер Бакли.

Первый А-380 поступит в Россию в 2015 году.