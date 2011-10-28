"Лужники" станут центром любых массовых спортивных мероприятий столицы
28 октября 2011, 20:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве все многочисленные спортивные праздники планируется проводить в комплексе "Лужники", сообщил руководитель столичного Департамента физической культуры и спорта Алексей Воробьев.
"Мы хотим в Лужники перевести все спортивные праздники. Например, спартакиаду городов-героев. Раньше мы открывали ее на Поклонной горе, а детей вывозили на соревнования в Чехов. Теперь все эти мероприятия будем проводить в Лужниках, - рассказал Воробьев.
Проведение Кросса наций, который всегда проходит в Тушино, также планируется перенести в Лужники. Концепция развития Лужников находится в стадии проработки и не подписана Сергеем Собяниным, передает "Вечерняя Москва".