Синдеева пояснила, что телеканал не продают, а Онэксим привлекают как инвестора

Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала "Дождь", пояснила, что телеканал не продают, в переговорах речь идет о привлечении группы "Онэксим" Михаила Прохорова в качестве инвестора.



В пятницу вечером Наталья Синдеева написала на своей странице Facebook пояснение, в котором рассказала, что в переговорах между владельцами "Дождя" и группой "Онэксим" речь идет не о продаже телеканала, а о привлечении "Онэксим" в качестве инвестора: "Коллеги подсказывают, что остался открытым важный вопрос. Зачем мы ведем такие переговоры с группой "Онэксим". Ответ простой – нам нужны инвестиции для дальнейшего технического и контентного развития телеканала. Речь идет именно о привлечении еще одного инвестора, а не о продаже канала". В настоящее время основным инвестором канала выступает муж Натальи Синдеевой – бизнесмен Александр Винокуров, бывший владелец банка "КИТ Финанс".



Ранее Наталья Синдеева после появившихся сообщений о возможной продаже "Дождя" сообщила, что ведет переговоры с группой "Онэксим": "Телеканал "Дождь" никому не продан. Хотя факт переговоров с группой "Онэксим" могу подтвердить".



По ее словам, ежемесячная аудитория телеканала в интернете составляет 700 тысяч человек, а по кабельному телевидению его смотрят три миллиона зрителей, но на сегодняшний день "Дождь" еще не начал приносить прибыль, "главное – срочно выйти на окупаемость".