В детском саду Пермского края малыши замерзают от холода

В детском саду поселка Новоильинский Нытвенского района Пермского края замерзают от холода дети, температура в помещениях детского учреждения не поднимается выше 10 градусов тепла.



В связи со сложившейся обстановкой в детском учреждении, родители воспитанников детского сада направили коллективную жалобу в прокуратуру.



Эту информацию подтвердил представитель районной прокуратуры, он сказал: "Разбираемся, кто виноват, ведем срочную проверку. Можно сказать, что детский садик не был вовремя подготовлен к отопительному сезону. В коллективной жалобе, которую в прокуратуру подали родители дошколят, взрослые написали, что ситуация сказывается на здоровье детей, – цитирует сотрудника прокуратуры Интерфакс.



Представитель прокуратуры рассказал, что воспитатели детского садика принесли в учреждение свои обогреватели, но они не спасают от холода.