Бортинженер Сизов, единственный выживший при крушении Як-42, выписан из больницы

Выживший в авиакатастрофе Як-42 под Ярославлем бортинженер Александр Сизов выписан из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в пятницу. У него есть все шансы вернуться к работе, заявляют врачи.

Он находился на лечении более полутора месяцев. Сизов успешно перенес операцию на бедре и несколько пластических операций по пересадке кожи.

Самолет Як-42, на борту которого находились хоккеисты ярославского "Локомотива", упал в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем 7 сентября. По данным МЧС, на борту было 45 человек - 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжил только один человек - бортинженер Александр Сизов.