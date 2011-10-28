Путин: России не нужна Госдума, которая послушно штампует законы, нужна думающая

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что России не нужна Госдума, которая послушно штампует законы, а нужна думающая, которая будет анализировать и вырабатывать наиболее эффективные предложения.



В пятницу на расширенном заседании правления Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Путин сказал: "Нам нужна эффективно функционирующая Государственная дума. Не та, которая послушно штампует, как еще в советские времена, любое предложение, а та, которая думает. Дума для этого и создается, чтобы думать".



Российский премьер считает, что настоящий парламент - это тот, который "анализирует, причем критически анализирует, но в конечном счете вырабатывает эффективные решения по развитию экономики и политической сферы".



Владимир Путин, обращаясь к членам ТПП, напомнил, что Общероссийский народный фронт "был создан для того, чтобы создать условия стабильного развития в сфере политической жизни. Без этой стабильности нам и экономику не удержать как следует. Вы-то это понимаете лучше, чем кто-либо другой", - цитирует премьера РИА Новости.