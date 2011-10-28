Франция просит Мали сообщить о местонахождении сына Каддафи Сейфа аль-Ислама

Министерство иностранных дел Франции в пятницу обратилось с просьбой к властям Мали сообщить о местонахождении сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама в том случае, если он находится в их стране.

Во французском министерстве сообщили, что аль-Ислам должен предстать перед международным судом в Гааге.

Напомним, Сейфу аль-Исламу удалось вырваться из окруженного повстанцами города Бани-Валид. Сейчас он якобы пытается скрыться от новых ливийских властей в Мали. При переходе через границу его сопровождало племя туарегов.