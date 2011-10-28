Россия разрабатывает космический аппарат для изучения астероида Апофис

Руководитель КБ НПО им.Лавочкина Максим Мартынов сообщил, что российские конструкторы разрабатывают космический аппарат для исследования астероида Апофис, который угрожает Земле столкновением.



В ходе Интернет-конференции заместитель генконструктора, руководитель КБ НПО им.Лавочкина Максим Мартынов заявил, что "НПО имени С.А.Лавочкина" совместно с учеными из ИНАСАН и ИКИ РАН действительно занимается разработкой проекта экспедиции по посещению астероида Апофис". Но, "к сожалению, финансирование выделяется только на научно-исследовательские разработки и дата запуска пока не определена", - цитирует Мартынова Интерфакс.



По словам руководителя КБ НПО, аппарат для полета на астероид Апофис практически аналогичен космическому аппарату "Фобос-Грунт", который через неделю должен отправиться в полет к Марсу.

Для справки. Астероид Апофис, размером в 270 метров и весом 21-27 миллион тонн, пролетит мимо Земли 13 апреля 2029 года на расстоянии очень близком к нашей планете, ближе чем находятся околоземные спутники связи.

Есть вероятность того, что астероид, пройдя в такой близи от Земли, может вернуться к Земле через 7 лет из-за того, что гравитация планеты немного "подправит" его орбиту, и 13 апреля 2036-го Апофис можно будет снова наблюдать на небе. Но чтобы это случилось, по мнению ученых, он должен пройти через так называемую гравитационную замочную скважину, которую называют так потому, что это очень маленький участок пространства, всего около 600 метров в диаметре.



Вот тогда, действительно, может произойти Армагеддон. И если он, действительно, упадет на Землю, то взрыв будет эквивалентен взрыву в 510 мегатонн - по версии НАСА. Для сравнения, взрыв Тунгусского метеорита оценивают максимум в 40 мегатонн, а взрывы атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки оцениваются в 20 килотонн.